中國外交部副部長馬朝旭12日與澳洲外交暨貿易部（DFAT）秘書亞當斯（Jan Adams）會面時表示，中澳兩國關係出現改善和發展的趨勢。澳洲方面稱，雙方討論廣泛的問題，對穩定雙方關係具有「重要作用」。

據中國外交部網站，馬朝旭在坎培拉與亞當斯舉行中澳外交部政治磋商。雙方就中澳關係以及共同關心的國際地區問題深入交換意見。

馬朝旭強調，當前中澳關係出現改善和發展的趨勢，這符合兩國和兩國人民的根本利益。中方願同澳方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，增進互信、深化合作、妥處分歧，推動中澳關係持續健康穩定發展。

而據澳廣報導，澳洲外交暨貿易部在聲明中說，會談涉及許多雙邊和國際議題，其中包括貿易、領事服務、人權、戰略合作以及俄羅斯入侵烏克蘭等問題。

亞當斯重申，「繼續沿著穩定雙邊關係的道路前進，符合澳洲和中國的共同利益。」

澳洲中國商會主席奧爾森（David Olssen）12日表示，馬朝旭的訪問標誌著中國對外政策的一個轉變。

奧爾森說，很明顯，中國前一段針對澳洲採取的策略沒有奏效，再加上目前中國面臨的非常敵對的國際環境，這都促使中國對其政策優先事項進行重新考慮。

奧爾森指出，中國要求與世界溝通，要求再次開放。從經濟觀點上看，中國需要這樣做。