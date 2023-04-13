將14日與美國同步推出全新恐怖喜劇片《吸血鬼特助：雷菲爾》，導演克里斯麥凱說：「尼可拉斯霍特是我一直非常喜歡的演員，真的很開心他答應出演，老實說，沒有他就沒有這部電影，他是我見過最認真的演員，總是全心全意投入，他既聰明又幽默，完全沒有身段，整個樂在其中，他對劇本和角色都非常有想法，真的是拍電影的好夥伴。」尼可拉斯霍特談到：「雷菲爾受夠了日復一日為德古拉幹骯髒事，他飽受折磨、身心俱疲，一心尋找某種出口或火花，好恢復正常生活和他所想念的一切。雷菲爾和德古拉之間是一段不健康的關係，他們在一起太久了，很清楚該怎麼激怒對方、折磨對方。」當雷菲爾遇上一位正直警察蕾貝卡（奧卡菲娜 飾），她的勇敢無畏和堅定信念大大鼓舞了雷菲爾，於是他開始嘗試改善他糟透的生活，希望拋下過去種種，重新恢復正常生活。

《吸血鬼特助：雷菲爾》劇照，尼可拉斯霍特提早半年開始學格鬥（環球電影提供）

尼可拉斯霍特在正式排練前半年就開始在洛杉磯接受格鬥訓練，以便完成打鬥場景所需的所有動作。「尼可拉斯在訓練的前3個小時就學會了3場打鬥動作，」動作設計克里斯布魯斯特說到。「他學得很快，他一遍又一遍演練那些打鬥動作，先是自己練習，然後是跟我，再來跟整個特技團隊。他練到身體肌肉自然記得那些動作，在拍攝的時候，他不需要想下一步該做什麼動作，直接在鏡頭前表演出來。」此外，開拍之前，道具大師蓋瑞圖爾和尼可拉斯霍特進行「蟲蟲展示說明會」，內容包括蟲蟲設計圖、毛蟲形狀的橡皮軟糖以及網路上買來的可食真蟲；他帶來三種口味（鄉村、BBQ和鹽醋）的蟋蟀、甲蟲、馬鈴薯蟲，甚至還有狼蛛，霍特在說明會上真的試吃了一些蟲蟲，而在3個月的拍攝過程中，霍特大概吞下100隻蟋蟀。尼可拉斯霍特說：「幸好他們製作了焦糖蟑螂，所以我不用吃真蟑螂，但超不推馬鈴薯蟲，吃起來一整個蟲味炸裂。」

《吸血鬼特助：雷菲爾》找來奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉演出吸血鬼德古拉（環球電影提供）

《吸血鬼特助：雷菲爾》這是個現代版吸血鬼德古拉故事，主人翁是德古拉忠心耿耿的僕人。艾美獎提名人尼可拉斯霍特飾演的雷菲爾，是地表最自戀老闆德古拉（奧斯卡獎得主尼可拉斯凱吉 飾）飽受折磨的特助。雷菲爾被迫為他的主人尋找獵物，而且必須隨傳隨到，聽從他的吩咐做任何事，不管這些事情有多低賤。但是現在，在數百年來對主人唯命是從的服侍之後，雷菲爾想看看自己在暗黑王子的陰影以外，是否能過上另一種生活，但是他必須想辦法擺脫他和主人之間的依附關係。