桃園市中壢警分局1天之內，成功攔阻2件網路戀愛詐欺案件，受騙者分別是一名48歲新住民田姓女子和一名60歲孫姓男子，他們都在網路上認識對象後，一時間被愛沖昏頭，被以各種名義要求匯款。

中壢警方表示，第一起發生在12日上午9時，田女在通訊軟體LINE上認識了一名自稱是前同事的印尼籍男子，兩人相談甚歡，但該男子突然以家中有急用為由，向田女借款10萬元，田女信以為真，到渣打銀行東內壢分行匯款時，被機警的行員發現異常，因為田女說對方人在印尼，卻要匯到臺灣帳戶內，趕快通知自強派出所巡邏員警巡佐劉光勳、警員鄭伃廷到場，經過勸阻後，田女才意識到自己差點上當，表示自己會小心不再受騙。

第二起發生在同日10時，孫姓男子同樣在LINE上認識了一名以年輕貌美的女性做為大頭的女子，雙方相談融洽進而交往，該女子還自稱住在花蓮，未料2周過後該女子開始以要做生意、發生車禍、繳不出醫藥費等理由借錢。因為借款金額不高，每次都是2000到3000元不等，所以孫男始終沒有懷疑，按她要求匯款，但這次女子再以家人受傷為由，要借款3000元，好在土地銀行內壢分行的行員因為孫男在短期內多次匯款到不同人的帳戶內，察覺有異而報警，自強派出所派遣巡邏員警巡佐劉光勳、警員張維文到場勸阻，孫男才發現自己被騙，隨同員警到自強所報案。

中壢警方表示，這兩起案件都是典型的通訊軟體戀愛詐欺手法，詐騙集團會利用網路上的交友平台或社群媒體，假扮成外國人、有錢人、軍官、俊男美女等身分，與受害者建立感情，然後以各種理由要求匯款。警方呼籲，要小心網路上的陌生人，不要輕信他們的甜言蜜語，也不要隨意提供個人資料或匯款給他們。在網路上交友時要保持警覺，更不要輕易相信陌生人的話語或承諾。如果有任何懷疑，謹記「冷靜、查證、報警」的三要原則，也可以撥打165反詐騙專線或110報案求助。