近日交通部公告今年的台灣高鐵的「政府核定基本費率標準」，雖然漲幅未達門檻，但去年交通部已核定可每人每公里4.134元調高為4.313元，等於北高單程票可漲140元到1630元。今年高鐵會把去年就可以漲價的票價漲好漲滿嗎？高鐵表示將「綜合考量」，不過知情人士表示，不會漲，「從經濟部長王美花之前說『電價漲但雙鐵不會漲』已經可知官股態度了。」

每年4月交通部都會公告台灣高鐵該年的「政府核定基本費率標準」，去年由於「台灣地區消費者物價總指數」漲幅已達3％門檻，交通部公告高鐵的基本費率標準從每人每公里4.134元調高至4.313元，等於北高單程票可從目前的1490元漲到1630元。至於要不要漲價，還是由高鐵董事會決定。不過據了解，去年高鐵公司並未將此事提到董事會去討論。

本月1日交通部公告，由於距離上一次、也就是去年調漲高鐵基本費率標準，到今年的台灣地區消費者物價總指數累績變動率是2.95％，未達3％，故維持「政府核定基本費率標準」4.313元／人公里。

至於高鐵今年會把去年就可以漲價的票價漲好漲滿嗎？台灣高鐵表示，高鐵自訂基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部營運成本，外部社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，整體評估後，報請董事會討論決定。

知情人士表示，此次應該也不會漲，畢竟高鐵漲價是大事，漲票價之前要做很多準備，並不是說物價漲3％、交通部說可以，高鐵就會漲，「其實交通部核定的高鐵基本費率已經調漲過4、5次，你看高鐵漲過嗎？」

另一個觀察指標是官股態度。知情人士表示，之前漲電價時大家就擔心雙鐵漲價，當時經濟部長王美花說，以她的了解，「雙鐵不會漲票價。」其實王美花的表態並不得體，程序上也不合理，畢竟高鐵還是一家民間公司；但由此也可以看出官股的態度。

高鐵2007年通車至今，台北-高雄票價一直是1490元，2013年曾漲到1630元，不過2015年高鐵財務改革，票價又再降回原本水準。