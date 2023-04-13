農業局人員接獲通報，立即派員圍捕山豬，上午10點半逮獲牠，將暫時安置。(民眾提供)

熱鬧的台中市南屯區好市多附近，12日晚間8點多竟出現1隻小山豬逛大街，吸引許多民眾圍觀，小山豬疑似受到驚嚇，突然躲進一旁草叢中；當地民眾推測，小山豬應該是有人飼養，卻不知為何跑出來，經通報農業局後，小山豬今天上午10點半被農業局人員逮捕歸籠，將暫時安置。

當地居民說，昨晚8點多，1隻小山豬突然出現在豐富路上的服飾店外，狀似在逛大街，之後又躲進店外的草叢內，該店鋪主人經鄰居告知、拿起手電筒查看，果然看到身長約100公分的小豬，此情景也引來附近民眾圍觀。

居民研判，該隻小豬應該是尚未成年的山豬，因擔心其野性大、難控制，紛紛通報警方及農業局人員。台中市警四分局表示，今天早上接獲多起民眾報案，發現小山豬上午9點還在附近逛大街，立即通報農業局處理，約10點半終於將山豬逮捕。

警方推測，這隻山豬應該是民眾飼養，卻不知為何會跑到大街上，因目前仍未尋獲飼主，將暫時由農業局先行安置，避免牠誤傷路人。