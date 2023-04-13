新竹高商應用英語科為提供學生英語學習環境，以及活用英語的機會，透過教育部國教署112「大手牽小手-我國高中生與大專校院外籍生交流計畫」，12日中午邀請明新科技大學來自日本、菲律賓及烏克蘭的5位外籍生到新竹高商進行交流。

正好當天也是新竹高商一年一度的「布丁節」，活動以「異國文化饗宴」主題，新竹高商學生用英語向外籍生介紹新竹在地小吃，外籍生也帶來母國文化與美食交流，學生免出國也能累積與國際人士的互動經驗。

新竹高商應英科主任高珮瑜說，明新科大外籍生來自16個國家地區、人數也是全台大學最多，邀請外籍大學生與新竹高商的高中生分享各自國家的傳統美食。新竹高商學生也用英語解說介紹了鴨香飯、貢丸湯、珍珠奶茶包、豆花還有竹塹餅，並利用機會與外籍學生用英語交談，互相認識及一起品嚐新竹在地小吃。

為了向外國學生用英語介紹新竹美食，同學都認真準備，尤其是互動口語表達力，透過這次交流，學生認識不同國家的家鄉特色和美食，還學會幾句烏克蘭語及菲律賓方言，是很特別的經驗。

明新科大工管系菲律賓籍瑪芮姿（Mariz Angelie M. Oniasa）向新竹高商的同學介紹當地最夯的甜點Halo-Halo引起最多興趣。因戰爭而來台灣尋求更好讀書環境的管理碩士班的烏克蘭籍塔提亞娜（Haideichuk Tetiana），在新竹美食中對珍珠奶茶包大大驚豔。

明新科大管理學院副院長邱筱琪說，很高興明新的外籍生透過交流活動來認識不同學生的高中生，也讓高中生有增進外語能力的機會。經由新竹高商學生的介紹，也建立了「竹市美食地圖」，對外籍生來說，同樣收穫滿滿。

新竹高商校長劉曉雯則說，藉由在地明新科大的豐富外籍生資源，大手牽小手，讓本校高中生不用出國也可以與外籍人士增進國際理解及促進本國文化推廣，盡享國際資源，也提升新竹高商學子國際移動力。