儘管認為今年稍晚經濟衰退的可能性很高，但通膨與緊繃的勞動市場讓美國聯準會仍考慮5月繼續升息。3月的會議紀要顯示聯準會認為銀行業動盪已受控才決定升息1碼。

「華爾街日報」報導，聯準會（Fed）3月21至22日會議的紀要顯示，兩家中型銀行倒閉引發的衝擊讓聯準會官員一度考慮3月不升息，後來認為聯邦監管機構已平息銀行業動盪壓力，升息0.25個百分點可行。

但會議紀要也顯示，這是一年前開始升息腳步以來，聯準會人員首度在會議內預期今年稍晚會出現經濟衰退，原因出在銀行業動盪。之前聯準會原本對今年美國經濟會否衰退認為機率各半。

會議紀要指出，聯準會的結論是有鑑物價壓力和勞動力需求仍強勁，「預期可能仍需一些額外的政策」以將通膨率降至聯準會希望目標的2%。聯準會也將密切關注銀行放貸情況作為後續行動考量。

聯準會3月升息後利率區間已拉至4.75%到5%，會議紀要顯示3月時與會的18名官員都支持升息。隨後發布的最新經濟預測也顯示，近乎所有聯準會官員也都預期今年還會再升息一次，之後才會打住升息腳步維持利率穩定，但前提是今年經濟不能過熱且勞動市場需求降温。

美國通膨在3月降至近兩年來最低水平，但物價壓力未除讓聯準會5月份會議時再升息的空間不小。

美國勞工部12日表示，今年3月的消費者物價指數（CPI）較去年同期增加5%，但已比2月時的6%年增率趨緩，也是2021年5月以來最小的同比增幅。但5%的通膨率仍屬偏高，遠高於聯準會設定目標的2%；COVID-19疫情爆發前美國3年平均通膨率僅2.1%。

如剔除波動較大的食品與能源價格，美國3月的核心CPI年增率從2月的5.5%升至5.6%。經濟學家認為核心CPI是預測後續通膨的更佳指標，這部分一直居高不下與住房成本帶來的通膨壓力有關。

法新社報導，今天出爐的聯邦準備理事會（Fed）會議紀要指出在3月決定再次升息後，聯準會經濟學家們預測經濟今年將「溫和衰退」（mild recession）。

據會議紀要指出，經濟學家們在3月會議時的預測包括今年稍後開始出現溫和衰退，接著連兩年呈現復甦。

紀要顯示，聯準會決策委員會3月在表決時一致決定調高基準借貸利率，成為一年多以來第9度升息，尋求在遏阻通膨及避免矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉引發銀行業動盪間取得平衡。

聯準會3月升息1碼（0.25個百分點）符合外界預期，也讓利率目標區間來到至4.75%至5%之間。聯邦公開市場委員會（FOMC）在聲明中還說「可能仍需一些額外的政策緊縮措施」幫助通膨降至聯準會2%的目標。

會議紀要顯示，FOMC在3月會議中全數支持升息1碼。聯準會在今天發出的聲明中指出，當時確有幾位與會者在矽谷銀行倒閉風波下曾考慮暫不升息，但也有部分人覺得銀行業動盪未見進一步惡化，支持升息2碼。

自聯準會一年多前展開升息腳步後，經濟形勢已有改善，其中聯準會看重的通膨指標－個人消費支出物價指數（PCE）2月年增率減緩至5%。