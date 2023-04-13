桃園市一名巫姓老翁12日下午前往平鎮區環南路中國信託南中壢分行辦理大額提款，行員關懷提問時察覺有異，老翁的妻子也趁機哀請行員報警協助，於是行員立即聯繫員警到場，經過員警及行員不斷的勸說，老翁才恍然大悟自己陷入詐騙陷阱，事後除了感謝妻子機警外，也感謝行員與員警幫他守住積蓄。

平鎮警分局宋屋派出所所長鄭榮捷表示，家住中壢區的69歲巫姓老翁，日前結識一名自稱是土地開發商的女業務，佯稱可以透過投資土地賺取高額獲利，老翁以為自己找到發財的方法，不疑有他的前往銀行，準備將自己積蓄投入想要致富。

於是老翁偕同妻子12日下午拿著存摺及印鑑跑到銀行準備提領帳戶內的200萬元，準備交付給在附近等候的女業務，但在填寫提款單時，老翁面對行員的關心提問完全置之不理，老翁的妻子趁他不注意時，趁機哀請行員協助報警，行員見狀除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助。

起初老翁仍是深信不疑，執意投資發財，但在行員及員警的勸說之下，員警除了向老翁解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例外，也陪同老翁前往業務等候地點準備對質，但業務聽聞警方到場，早已逃之夭夭，此時老翁才了解自己遇到詐騙，老翁除了感謝妻子機警外，也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。