聯盟判決公告。（T1聯盟提供）

上個禮拜T1聯盟相當不平靜，出現多起嚴重犯規動作，聯盟賽後檢視錄影畫面後，決定加重幾項爭議判決，其中台灣啤酒英熊洋將柯歐斯（Michael Qualls）連續2天出現嚴重違反運動精神的犯規，遭到聯盟禁賽一場，對於力爭提升排名的英熊來說遭逢重大打擊。新北中信特攻洋將金恩（Nick King）則因比出不雅手勢，以罰款2萬元作為處分。

T1聯盟判決報告公告如下：

一、有關 2023/4/8 G81 場次，新北中信特攻作客台灣啤酒英熊主場，新北中信特攻 14 號卡斯於第四節台灣啤酒英熊 14 號蔣淯安切入時對其犯規，其犯規動作聯盟經檢視影片畫面，判定構成嚴重違反運動精神犯規。按T1 LEAGUE規則暨裁判規章第三條第十點處新北中信特攻 14 號卡斯，記點 1 點。

二、有關 2023/4/8 G81 場次，新北中信特攻作客台灣啤酒英熊主場，台灣啤酒英熊 45 號柯歐斯於第四節新北中信特攻 3 號林秉聖運球突破時對其犯規，其犯規動作聯盟經檢視影片畫面，判定構成嚴重違反運動精神犯規。按T1 LEAGUE規則暨裁判規章第三條第十款處台灣啤酒英熊 45 號柯歐斯，記點 1 點。

三、有關 2023/4/8 G81 場次，新北中信特攻作客台灣啤酒英熊主場，新北中信特攻 55 號金恩對裁判比出汙衊及不尊重的手勢。按T1 LEAGUE規則暨裁判規章第三條第九款處新北中信特攻 55 號金恩罰款兩萬元，記點 1 點。

四、有關 2023/4/9 G83 場次，高雄全家海神作客台灣啤酒英熊主場，台灣啤酒英熊 45 號柯歐斯於第二節對防守中的高雄全家海神 28 號余純安犯規。其犯規動作聯盟經檢視影片畫面，判定構成嚴重違反運動精神犯規。按T1 LEAGUE規則暨裁判規章第三條第十點處台灣啤酒英熊 45 號柯歐斯，記點 1 點。

五、台灣啤酒英熊45號柯歐斯因違反運動精神犯規累計2點，需加罰禁賽一場，將於2023/4/15 賽事編號 G84 台灣啤酒英熊 VS. 臺中太陽 場次執行。