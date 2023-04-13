築間餐飲集團受惠餐飲市場復甦、連假帶動消費需求，以及展店效益，2023年第一季營業額約14.6億元，相較2022年第一季10億元同期增加近5億元、年增率33.4％，創單季營收新高，並預估上半年營業額，將會超過去年同期19億元。

集團2022年門店總數為139家，截至今年第一季門店總數達152家。展望後市，為搶攻疫後餐飲市場商機並擴大市占，築間將再創多個新品牌並拓點展店，2023年度總店數上看200家，年營收上看65億元，將再挑戰歷史高峰。

築間餐飲集團今年第一季受惠於跨年、春節、228等三大連假，帶動業績暢旺，並預估第二季除了搶攻普發六千元商機，集團推出各品牌優惠吸客外，還有各檔聚餐旺季，兒童清明連假、母親節、畢業季、端午連假等有望帶動業績續強，挹注營收。

築間餐飲集團第一季，除了築間幸福鍋物及燒肉Smile依年度計畫展店外，還推出全新燒肉品牌「繪馬別邸」，自試營運以來訂位皆爆滿，第二季預計開幕另一個主打和洋食的全新品牌「Nakama肉匠屋」，可望延續餐飲市場熱度。

除持續優化內外結構外，築間集團仍有多個營運動能蓄勢待發，包含以麻辣鍋為主的鍋物品牌、平價小火鍋、韓式料理等陸續籌備新品牌，持續拓展集團事業版圖。展店同時，今年起集團祭出「一年4次調薪、晉升」的新制，起薪3.2萬元，外場人員平均薪資約4萬元，並預計5月將舉辦3場全台大型徵才活動，預計招聘1,200人，董事長林楷傑將親自面試遴選員工入職，為集團網羅更多優秀人才。

而築間餐飲集團除了提供高品質食材給顧客，提供優渥福利給員工，今年更致力深耕「企業社會責任ESG」，在企業志工、運動賽事、綠色餐廳等議題都看得到築間的身影，持續打造幸福職場，幸福企業，朝企業永續經營邁進。