58歲香港女星劉嘉玲，演出許多經典電影作品，得到國內外許多獎項肯定。近年來鮮少推出新作品，但她仍經常或透過社群分享生活及旅遊點滴。最近，她曬出她登上雜誌封面的美照，視覺效果超級前衛，引起網友兩極意見，一派大讚她充滿實驗性，另一派則嚇壞直呼：「嘉玲姐不報警嗎？」

從曝光中照片中，劉嘉玲跨騎在重機上，臉部刻意P出了光滑塑膠感、腰部則細到不科學，彷彿化身充氣娃娃。另一組少女風的照片則更大膽，劉嘉玲穿著蘿莉塔風的超短洋裝，踩著恨天高半蹲，大秀超兇上圍，若不仔細觀看，很難認出是劉嘉玲本人。

對此，劉嘉玲相當滿意這次的嘗試，寫道：「來點不一樣的！」但可能是與過往形象相差太多，網友的意見相當兩極，紛紛表示：「不能理解」、「嘉玲姐不報警嗎？」，「酷、永遠的好身材」、「獨特是很獨特，很不一樣，但是說美的，你是正常審美？」、「耳目一新」、「姐，你清醒一下」

事實上，劉嘉玲昨(12)日才與何超瓊、楊紫瓊、林青霞四位大咖女星在香港故宮文化博物館主辦展覽中亮相，只見青霞紅色寬檐帽超級吸睛，楊紫瓊經典小黑裙大氣，劉嘉玲亮片長裙辣秀美腿，何超瓊白色套裝優雅，四位美人同框，不禁令人大讚：「果然歲月從不敗美人！」