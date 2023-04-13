55歲玉女掌門人周慧敏2009年和香港科幻小說家倪匡的兒子倪震結婚，兩人情牽多年，期間還鬧出男方跟女大學生的緋聞，最終仍認定彼此。最近微博常傳周慧敏已經秘密離婚，且還是淨身出戶，或許是看多了謠言，周慧敏昨(12日)淡定在IG曬出一隻斑鳩的照片，寫下家中有小鳥造訪，「讓『我和先生』都感到好快樂」，其中「我和先生」4字輕鬆戳破謠言。

周慧敏過去曾和團體Raidas主唱陳德彰交往，分手後因參加節目認識倪震來電，1993年兩人第一次分手，周慧敏轉而與一名日籍男友交往，感情畫下句點後，1996年再度與倪震復合，2008年倪震被拍到和女大生在夜店過從甚密，周慧敏一度單方面宣布分手，在倪震苦苦哀求下，兩星期後上演大逆轉，周慧敏和倪震宣布結婚。

網傳周慧敏淨身出戶離婚。（圖／翻攝自微博）

2020年媒體又拍到倪震與30歲的大眼睛女星蘇皓兒（Chloe）在銅鑼灣約會買零食，女方被封為「翻版周慧敏」，偏偏在疫情緊張之際，周慧敏幾天前才發文勸大家「Stay Home」，倪震不久後就鬧出上街約會緋聞，而港媒求證蘇皓兒經紀人，她澄清：「百分百肯定該女生不是蘇皓兒本人，謝謝！」

周慧敏發文。（圖／翻攝自vivianchowwaiman IG）

近日，微博又傳出周慧敏和倪震離婚，還有人慶幸先前曾和周慧敏傳緋聞的黃凱芹「機會來了」。對此，周慧敏雖然沒正面回應，但透露昨天有隻鳥飛到她家：「初時還以為是鴿子，謝謝支持者告訴我其實是斑鳩。在家裡都能夠賞鳥，讓我和先生都感到好快樂，更讚嘆造物主實在太偉大了」，間接暗示淨身出戶的謠言全是假的，一切都是子虛烏有。