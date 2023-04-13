菸害防制法新法於3月22日正式施行，全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告、使用電子煙或未經審查通過的加熱菸。新法施行後，桃園市衛生局也強力執法取締，現已有31家電子煙實體店面停業或轉型。

衛生局表示，新法施行日後，已針對電子煙（加熱菸）實體店面展開強力執法取締，截至7日已稽查市內31家電子煙（加熱菸）實體店面，有13家已無營業，其餘18家皆改經營其他行業。

衛生局說，新法已全面禁止電子煙，除針對實體店面展開密集式稽查，另也針對網路加強監測量能，目前已於網路查獲326件次違規販賣及廣告，後續將依法處辦。

衛生局提醒，無論於網路或實體店面廣告、展示、販賣電子煙或其組合元件，或於任何場域使用電子煙、未經審查通過的加熱菸皆屬違法行為，最高可處5000萬元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。有關戒菸相關問題，可撥打免費戒菸專線0800-636363諮詢或至桃園市政府衛生局無菸網網站查詢。

衛生局另提及，今年3月1日起針對設籍桃園、40歲以上有重度吸菸史等肺癌高風險族群，擴大辦理低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢服務，相關訊息可至桃園市政府衛生局首頁查詢，或撥打桃園市擴大肺癌篩檢諮詢服務專線03-334-0345洽詢。