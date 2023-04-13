原本應該在去年底完工的基隆市寵物銀行，在今年農曆年前後，還爆發了缺水缺電的狀況，引發軒然大波。基隆市政府13日召開記者會，痛批寵物銀行初驗的百餘項缺失，迄今仍有19項未改善，痛批包商擺爛，希望包商儘快解決缺失，才能夠完工啟用。

基隆市產發處長林鼎超痛批寵物銀行包括不積極作為，導致工程延宕。（張志康攝）

基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，新市府團隊去年12月底上任後，包括議會、朝野議員及市民朋友都很關心寵物銀行相關工程的進度。林鼎超說，他上任第二天就到寵物銀行現場了解相關的問題。

農曆年前，寵物銀行爆出缺水缺電的問題，在市府的積極處理下，才申請了臨時的水電，市府方能終止每日需花費3000元叫水車因應的窘境。後續又在副市長邱佩琳的協助下，提供動保所安置的流浪動物急需的相關資源，才度過了農曆年前後的困境。

林鼎超說，寵物銀行相關工程，包商在今年1月申報竣工，市府於2月15日進行初驗，發現了多達147項缺失。當時市府責成包商應於今年的3月7日前，完成缺失改善。但一直到4月19日止，還有19項缺失沒有改善。

基隆市寵物銀行工程延宕，迄今仍有多處漏水、危險等情況亟待改善。（基隆市政府提供）

林鼎超細數，這些缺失包括多處漏水、鋼筋裸露、殘障停車場燈座螺絲突出、犬欄防護門尖銳、牆面以金屬板遮補等，都是會對後續正常使用造成嚴重影響的問題。

基隆市寵物銀行工程延宕，迄今仍有多處漏水、危險等情況亟待改善。（基隆市政府提供）

基隆市寵物銀行工程延宕，迄今仍有多處漏水、危險等情況亟待改善。（基隆市政府提供）

林鼎超指出，這項工程的預算從原先的9660萬元因為兩次的變更設計，預算一路追加到1.23億元，等於增加了近3成的預算。其中也包括了天候、物價波動在內，但仍無法如期、如質完工，令人遺憾，基隆市政府會持續追蹤依契約，祭出每日10萬元（依契約價金總額千分之一）裁罰，督促廠商加速改善缺失。