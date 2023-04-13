環境友善、永續發展近年成為各國政府及企業間共同關注議題。台灣蓋婭社會企業股份有限公司運用專利仿生農法，打造智慧溫室，透過雲端進行環境氣溫濕度等數據管理，有效提高栽種品質，在高雄市政府青年局輔導下，受邀擔任台灣數位機會中心(TDOC)形象影片智慧農業代表，更成功獲得國際肯定，於112年通過碳盤查，獲得聯合國碳中和認證，成為台灣第一個自主性淨零的零碳農場。

青創團隊蓋婭社企與菲律賓社企組織及菲律賓公共行政系所聯合會簽屬合作備忘錄。(高雄市青年局提供)

蓋婭社企負責人楊洵表示，蓋婭原創地下灌溉專利技術，能有效提升作物營養，同時保持土壤永續健康。更秉持「全株運用不浪費」對食物最高敬意，開創自有保健品牌，為更多人及土地帶來健康。他特別感謝創業過程中青年局的輔導協助，除了針對經營管理、商業模式及財務規劃等專業建議外，更強調團隊應專注於技術研發，並協助引薦投資人，提升團隊發展速度。透過積極參與智慧農業主題性交流活動，蓋婭成功於111年底與菲律賓社企組織SEED Philippines Inc.（簡稱SEED）簽署永續與韌性農業產業鏈與國際人才培訓合作備忘錄，以及菲律賓公共行政系所聯合會（簡稱PSPA）簽署產官學交流合作備忘錄，規劃多場跨海參訪技術交流，希望將亞熱帶、熱帶農業運營經驗與技術，帶到不同國家，建立能因應氣候變遷的智慧溫室，串起跨國智慧農業產業鏈，讓世界看見台灣人如何以科技與農業打造環境永續。

青年局業師拜訪蓋婭社企溫室農場，討論技術研發及企業發展策略。(高雄市青年局提供)

青年局長張以理表示，面對極端氣候與自由貿易發展，台灣農業面對全新挑戰，未來智慧農業與科技革新將是新的趨勢，對於青年願意運用自身專業與技術返鄉務農，翻轉農村形象，青年局給予大力的支持與協助，也希望蓋婭的輔導成功案例能夠激勵更多青年，並號召更多企業及青年到高雄一起加入環境永續的行列。

高雄市青年局提供青年創業課程、輔導、參展、貸款、補助等資源，針對不同階段的創業者提供所需協助，有意創業的青年可至高雄市政府青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）「雄青資源」-「找專家」-「創業O'STAR及諮詢輔導」查詢，或是搜尋「高雄市政府青年局」成為官方FB、IG與[email protected]好友，取得最新資訊。