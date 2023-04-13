環境友善、永續發展近年成為各國政府及企業間共同關注議題。台灣蓋婭社會企業股份有限公司運用專利仿生農法，打造智慧溫室，透過雲端進行環境氣溫濕度等數據管理，有效提高栽種品質，在高雄市政府青年局輔導下，受邀擔任台灣數位機會中心(TDOC)形象影片智慧農業代表，更成功獲得國際肯定，於112年通過碳盤查，獲得聯合國碳中和認證，成為台灣第一個自主性淨零的零碳農場。
蓋婭社企負責人楊洵表示，蓋婭原創地下灌溉專利技術，能有效提升作物營養，同時保持土壤永續健康。更秉持「全株運用不浪費」對食物最高敬意，開創自有保健品牌，為更多人及土地帶來健康。他特別感謝創業過程中青年局的輔導協助，除了針對經營管理、商業模式及財務規劃等專業建議外，更強調團隊應專注於技術研發，並協助引薦投資人，提升團隊發展速度。透過積極參與智慧農業主題性交流活動，蓋婭成功於111年底與菲律賓社企組織SEED Philippines Inc.（簡稱SEED）簽署永續與韌性農業產業鏈與國際人才培訓合作備忘錄，以及菲律賓公共行政系所聯合會（簡稱PSPA）簽署產官學交流合作備忘錄，規劃多場跨海參訪技術交流，希望將亞熱帶、熱帶農業運營經驗與技術，帶到不同國家，建立能因應氣候變遷的智慧溫室，串起跨國智慧農業產業鏈，讓世界看見台灣人如何以科技與農業打造環境永續。
青年局長張以理表示，面對極端氣候與自由貿易發展，台灣農業面對全新挑戰，未來智慧農業與科技革新將是新的趨勢，對於青年願意運用自身專業與技術返鄉務農，翻轉農村形象，青年局給予大力的支持與協助，也希望蓋婭的輔導成功案例能夠激勵更多青年，並號召更多企業及青年到高雄一起加入環境永續的行列。
高雄市青年局提供青年創業課程、輔導、參展、貸款、補助等資源，針對不同階段的創業者提供所需協助，有意創業的青年可至高雄市政府青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）「雄青資源」-「找專家」-「創業O'STAR及諮詢輔導」查詢，或是搜尋「高雄市政府青年局」成為官方FB、IG與[email protected]好友，取得最新資訊。
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