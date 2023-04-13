民進黨立委初選愈演愈烈，網路卻出現許多哏圖，牽扯人士眾多，含英系涉黑涉毒，並稱民進黨台北市黨部執行長趙心瑜為「姘頭」，民進黨台北市黨部主委張茂楠痛批，對女性清白造成污衊，與立委初選無關者何其無辜，是非顛倒，望惡質選風到此為止，並送台北市刑事警察大隊相關單位處理。

日前民進黨台北市議員陳怡君被傳為前國策顧問黃承國的小三，近日網路又出現許多哏圖，包含英系涉黑涉毒，黃承國牽扯黑道，黃承國、前內政部長徐國勇、民進黨台北市議員王世堅及劉耀仁分贓中泰花園拆除案，趙心瑜和黃承國是男女朋友關係，更稱「英系持續黑化，趙心瑜榜上有名靠姘頭黑道黃承國」等。

張茂楠指出，民進黨立委初選17至24日將進入民調，選情緊張，但近日網路卻流傳不實哏圖，不知道來源為何，造成民進黨傷害，似是而非對當事人造成更大傷害，尤其是與初選不相干者也受影響，對趙心瑜、陳怡君的清白更是何其無辜，因此以嚴肅、沈重的心情呼籲，選舉應該公平競爭，不該做人身攻擊。

最近許多不實謠言在網路竄流，民進黨台北市黨部主委張茂楠喊話，回到乾淨選舉，杜絕惡質選風。（劉彥宜攝）

張茂楠痛批，將趙心瑜傳為黃承國「姘頭」，實在是難聽又不雅，對第三者造成人格抹煞，也對清白造成污衊，且立委初選和英系又何干？選舉管人不管系，拿派系出來不道德，且消費黨內互槓，黨內不需要離間、分化，是非顛倒。至於哏圖提及中泰花園拆除案，他表示，不實傳聞看了非常痛心，不該讓耳語滿天飛，必須捍衛人格。

張茂楠強調，並非支持特定候選人，初選最重要是公平競爭，希望是乾淨的初選，杜絕惡質選風，並捍衛女性職場平權及清白，避免人生攻擊，製造不實謠言，衍生親痛仇快，為防止立委初選成為總統大選的破口，成為他黨攻擊目標，已將哏圖送台北市刑事警察大隊相關單位處理，追查惡質哏圖來源。

張茂楠喊話，以非常嚴肅的心情呼籲黨內同志或側翼，拒絕成為哏圖的催生者，不要讓選舉蒙上陰影，不要讓選舉產生對人的攻擊，希望惡質選風到此為止，不要煽動或讓側翼製造出不實哏圖。

媒體追問，目前只有王世堅登記立委初選的第二選區（士林、大同）傳出哏圖？呼籲黨內同志是否包含特定人士？張茂楠回覆，目前沒有看到其他區域有哏圖出現，但沒有針對特定人士，而是提醒所有參與初選的人公平競爭，此風不可長一定要斷絕。

至於哏圖多次使用「英系」，是否為有心人士將立委初選提升為總統蔡英文與副總統賴清德對戰？張茂楠說，認為沒有，但哏圖還是陷害蔡、賴，不應該把總統層級的國家領導人拉下水，立委初選也不是派系對幹，而是選賢與能，誰合適就出來當立委，不要再出現破壞黨內和諧氣氛的不實哏圖。