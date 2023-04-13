祖墳風水不但關係到後代子孫的運勢，甚至也會影響健康；豊寓島嶼風水顧問高宏寓分享案例，一位客戶諸事不順，身體多處不適，父母身體也不好，查看祖墳原來是風水有問題。

高宏寓指出，這位客戶身體多處疼痛、財進財出、感情不順、父母健康也欠佳。客戶表示，家中長輩有請專人管理祖墳，所以大多時間家族人員都沒有參與祭拜；其中有印象的是，有位祖先在骨塔裡，但因為不同姓氏，家中沒有人去拜過，伯父曾有一搭沒一搭的拜，「後來他的兒子就罹患肺癌了」。

老師實地堪輿分析，祖墳東方巒頭的埤塘屬有情水，有助生意上的發展；南方的埤塘背無靠，易造成風雨飄搖、人際不和睦；前明堂屋脊磚頭及瓦片屬紅，上頭有藥罐煞，相對應位置傷及心臟、血液循環系統，更為嚴重則屬風煞，通風循環佳，卻守財不易、事業不順。

高宏寓直言，在與先人溝通過程中，祂們透露家中的狀況的確與祂們有關；老師幫忙寫過房書，給其中一位倒房夭折祖先做乾兒子，並做化解累世冤親債主法會，下一步將擇日淨化，「之後肯定會有很有感的差異」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！