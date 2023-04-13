國際貨幣基金（IMF）說，在花費更多資金應對人口老齡化問題，並轉向清潔能源的過程中，一些主要經濟體的政府未來幾年料將增加舉債，中國和美國政府尤為如此。

《華爾街日報》報導，IMF在12日發佈的財政監測報告（Fiscal Monitor）中表示，隨著成本高昂的新冠疫情相關措施告一段落，世界各地政府債務短暫下降，但料將從今年開始再次攀升，並在未來五年保持上升趨勢。

這一上升預期，也部分反映了在眾多央行加息以抗擊高通膨之後，債務付息額處於高位。IMF經濟學家警告，政府舉債和支出的增加，可能加劇通膨壓力，破壞這些央行的努力。

IMF財政事務部主任加斯帕爾（Vitor Gaspar）說，「對多數國家來說，現在有充分的理由收緊財政政策。」他指的是削減開支或加稅等措施。「收緊財政政策有助於減少總需求，減少通膨壓力，而通膨壓力會迫使央行加息。」

IMF預測，全球一般政府債務包括中央和地方政府，以及政府所擁有機構的借款，今年將達到相當於全球國內生產總值（GDP）的93.3％，之後逐漸上升，2028年達到99.6％。2018年債務與GDP之比為82.8％，2020年達到近期的峰值99.7％。

加斯帕爾指出，美國和中國對這一趨勢的貢獻最大，如果剔除美國和中國，全球公共債務與GDP之比將會下降。

全球第二大經濟體中國是債務快速上升的國家。IMF預計，到2028年，中國的債務與GDP之比將升至104.9％，相比之下，2023年債務與GDP之比預計為82.4％，而2018年為56.7％。

IMF經濟學家稱，中國債務規模攀升背後的因素，包括中國的人口正在迅速老齡化，導致政府相關支出增加；同時，政府為維持經濟成長還在採取刺激措施。

IMF經濟學家也表示，預計美國政府債務將在未來幾年持續上升，部分因為隨著嬰兒潮一代的退休，美國政府在醫療健康和社會安全福利方面的支出增加，在清潔能源項目和其他國內經濟政策方面的投入也更多。

根據IMF的數據，預計到2028年，美國一般政府債務總額與GDP之比將升至136.2％，高於2018年的107.4％，也高於2020年疫情時期創下的133.5％峰值。今年美國的債務與GDP之比預計為122.2％，僅略高於2022年的121.7％。