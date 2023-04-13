員警抱老翁爬了約40個階梯。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

老翁順利返家，向員警敬禮表達感激之情。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區62歲胡姓老翁因中風不良於行，日前從醫院回診返家，突然身體沒力走上樓，一旁女兒見狀報警求助。員警黃建彰等人獲報到場，他原本想攙扶胡翁上樓，但見到胡翁雙腳無力，於是霸氣換成公主抱，一口氣直爬三樓，約40個階梯，順利將胡翁抱回家，胡翁回到床上時，說出「感謝，年輕人！」以及做出敬禮，表達感激之情。

據了解，胡翁中風不良於行，都是由女兒等家屬定期到長庚醫院看醫生，11日上午11時許，胡翁與女兒從醫院搭計程車回到大豐二路住家，但胡翁突然全身無力，女兒、計程車司機又抬不動約50公斤的胡翁，一籌莫展之下，報警求助。

三民二分局覺民派出所獲報，立即派遣員警黃建彰、王毓聆到場處理，原本黃建彰將胡翁攙扶下車，慢慢走上樓時，但胡翁頻頻表示「沒辦法，走不動了」，黃建彰一聽，霸氣對胡翁公主抱，從樓下踩著公寓約40個階梯，慢慢將胡翁抱到3樓的住家。

當黃建彰將胡翁從樓下抱到3樓房間床上，「感謝，年輕人！」胡翁向黃建彰道謝，黃建彰貼心詢問「還OK嗎？」，胡翁還打趣得用敬禮手勢回應，一旁女兒也頻頻道謝。

據了解，黃建彰今年35歲，平時都有在健身，在家時也經常抱小孩，手臂很有力。事後警方提醒家屬，如經濟較不允許，可向社會局、高雄伊甸基金會等窗口申請長期照護、復康巴士接送等醫療性救助。