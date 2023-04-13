國民黨第11屆立法委員桃園市第1選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）、第2選區（楊梅區、新屋區、大園區、觀音區）提名登記，桃園市黨部今公告，定於4月17日至4月19日開跑，提醒有意參選的黨員於期限內前往市黨部登記。

桃園市黨部今公告，立委一、二選區初選定於4月17日至4月19日開跑。（桃園市國民黨部提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市黨部一組總幹事胡至謙表示，今天上午10點將第11屆立法委員選舉（區域暨原住民）桃園市第2階段候選人提名登記公告，張貼於市黨部大門口，宣告第1及第2選區立委初選起跑。

市黨部指出，2個選區領表及登記時間皆為4月17日至19日、上午10點至下午4點，提醒有意參選的黨員可於上述時間前往桃園市黨部（桃園市桃園區成功路二段149號）領表、登記。

桃園市共有第1選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）、第2選區（楊梅區、新屋區、大園區、觀音區）列入國民黨第2階段立委候選人提名登記選區。

桃園市黨部說，黨員申請領表以1個選舉區為限，未領表黨員不得申請提名登 記，同時領表黨員與登記黨員須同1人，領表與登記需同1選舉區。除了領表登記要繳交10萬元外，還要繳交保證金50萬元、選務作業費50萬元，總計110萬元，保證金50萬元在市選委會公告候選人名單，經確認無違紀參選者將會退還。

市黨部指出，區域立法委員候選人提名，在提名登記時間截止以後，會先經協調程序，若能產生建議提名人選，將不辦理黨員投票及民意調查，如該選區所有登記黨員2分之1以上（含2分之1）協調同意得不辦理黨員投票，而以2至3家民調機構調查結果作為建議提名的依據。