根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，避險基金做空美股的規模創下2011年以來新高，最主要的原因在於經濟衰退的陰影持續壟罩市場，且周五登場的銀行業財報周，可能繳出近年來最慘的數據。

綜合外媒報導，美股標普500指數淨空頭倉位，已經增至32.1萬口，寫下2011 年11月美國主權信用評級下調以來最悲觀的數據。此外，華爾街的態度也轉趨保守，摩根大通的避險基金客戶提高對ETF及金融股看跌的押注。

不僅如此，高盛集團追蹤的數據顯示，避險基金追逐今年以來的狂飆漲勢後，已經轉為賣家，以近15個月以來最快的速度平倉多頭部位。摩根大通分析師Andrew Tyler指出，投資者依然看空股市，經濟衰退的說法仍是主流論調，壞消息就是壞消息。

Infrastructure Capital Advisors執行長Jay Hatfield認為，勞動力市場持續疲軟事好事情，但人們也開始擔心美國經濟將崩潰，或許稍壞一點的消息有助於提振市場，但相當糟糕的數據就不行。