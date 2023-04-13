國民黨新竹縣黨部13日公告下屆立委黨內提名作業，在17到19日辦理領表登記，事實上初選戰局早已開打，第1選區林為洲將對上前立委徐欣瑩，第2選舉林思銘則和前縣議員杜文中對摃，分別展開捉對廝殺之局。

林為洲在去年競選竹北市長選前之夜，徐欣瑩特別到場助選，若林當選將會辦理立委補選，徐是不二人選，但林落敗，立委連任之路，直接面臨徐的強力挑戰。

林為洲說，徐欣瑩真的很強，也是國民黨的人才，黨內初選他沒有必勝的把握，若協調不成，希望初選過程能平和，不要出現像台北市「芯費之爭」。

徐欣瑩說，她自宣布參選後，每天都在選區積極做家戶拜訪，爭取選民的認同與支持，她和林為洲是「兄妹登山各自努力」，希望初選是公平競爭，她有信心贏得勝選。

縣府計畫在湖口鄉興建新竹縣生命紀念園區是立委第1選區，日前舉辦說明會時，林為洲主張減項不蓋火化場，並發生與反對者互嗆的場面，徐欣瑩則是站在自救會立場反對興建，地方政壇多認若2人在黨內初選對決，支持度很有可能會反應在初選民調上。

立委林思銘對黨內初選保持平常心態度。（羅浚濱攝）

爭取立委連任的林思銘說，他對黨內提名有人競爭，是用平常心面對，自己努力還是持續為地方爭取建設，為全民福址把關，做好稱職的立委，若初選協調不成，他主張採用全民調。

前縣議員杜文中摃上林思銘，希望做一場「工程師對律師」的君子之爭。（羅浚濱攝）

杜文中則說，他宣布參選後努力掃街站路口，爭取曝光度和選民的支持，希望做一場「工程師對律師」的君子之爭，他也認同黨內初選採用全民調，若民調他輸，就按遊戲規則支持林思銘。

國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟張 貼立委黨內初選公告。（羅浚濱攝）

縣黨部書記長盧麗娟說，黨內立委提名新竹縣列為第2波，17日到19日領表登記，之後將進行協調，若協調不成，可由候選人討論決定採用黨員投票和民調並行，或者採用全民調，預計5月20日前完成立委黨內提名。