韓國能源調研單位SNE Research預估，全球對電動車電池產能需求，2023年應為687 GWh，不過，到2035年時，可望達5.3 TWh。約莫12年之後，包括韓國LG Energy Solution、三星SDI以及SK On等，全球前6大電池製造業者的總產能，應該可達5 TWh。

產能若按照區域來分，大力追趕的北美在2035時將占全球31%，會較目前的6%大幅成長，歐洲也將從12%升至27%。不過，在歐美打壓之下，中國大陸估將從現今的75%，腰斬至38%附近。

此報告指出，到2035年，電動車全球銷售量將衝高至所有車種的90%，大概是8000萬輛。2022年，電動車在所有汽車市場中的比重約為13%，較2015年至2017年間僅1%巨幅成長。同時，電池需求也從28 GWh飆升至482 GWh。

SNE Research統計，下一代電池產品固態電池可望有10%到13%市占率。固態電池預估將在2030年左右正式商轉，屆時產能應可達950 GWh。跟鋰離子電池相比，固態電池的安全性較好，能量密度也較高，可提供較長的行駛距離。

對於此種未來的明星電池商品，三星SDI目標是從2027年開始量產。韓國最大的電池業者LG Energy Solution，也正規畫將分別從2026年以及2030年生產聚合物以及硫化物兩種固態電池。