高盛此前預期聯準會將在5月和6月連續升息。

以Jan Hatzius為首的經濟學家在周三發布的最新研究報告中表示，他們仍然認為聯準會將在5月升息。

這份最新的利率預測，讓高盛和其他投資人的看法達到一致。

在通膨報告出爐後，芝加哥商品交易所（CME）利率期貨幾乎沒有變動，仍然顯示操盤手普遍預期5月升息25個基點、6月不升息，而7月降息的可能性很大。

高盛在報告中指出，最新的通膨數據符合該投銀的預期，而對於6月不會升息的最新預測，則基於最近矽谷銀行（SVB）倒閉後，銀行業收緊銀根的跡象。

高盛經濟學家表示，我們已經不考慮6月會升息，部分原因是目前已取得之有限的數據似乎證實在銀行業陷入動盪之後，信貸確實有些緊縮，另外也因為部分聯準會官員看起來甚至對5月是否升息都猶豫不決。

美銀BofA Global Research在給客戶的報告中則表示，美國3月份的通膨數據，可能還是會使美國央行在5月會議上升息。儘管3月份的數據有所改善，但從聯準會的角度來看，通膨仍可能過高。

周三發布的通膨報告再度印證聯準會抑制通膨所採取的激進升息舉措正在發揮作用，經濟正在減弱，而物價壓力正在放緩。

美國勞工部公布，3月消費者物價指數（CPI）月漲0.1%，較2月的月漲0.4%放緩，並低於市場預期的月漲0.2%。與去年同期相比，3月CPI年漲5%，較2月份的年漲6%大幅放緩，並低於市場預期的年漲5.2%。排除波動性較大的能源與食品價格後，3月核心CPI月漲0.4%，低於2月的月漲0.5%，符合市場預期。但與去年同期相比，3月核心CPI年漲5.6%，高於2月份的年漲5.5%，雖然符合市場預期，但也凸顯出核心通膨的「黏著性」，使聯準會在5月再次升息25個基點的可能性升高。