LVMH集團擁有諸如LV和迪奧(Dior)等時尚名牌，以及軒尼詩(Hennessy)等高級白蘭地或葡萄酒品牌，和數個知名的珠寶品牌，該集團1~3月銷售來到210.4億歐元，而17%的本業銷售年增成長率，遠高於分析師預期的8%。

LVMH為高級時尚產業的領頭羊，業績表現證明了該集團在面臨高通膨和市場動盪之下，仍具有韌性。

第一季亞洲地區(不包含日本)銷售成長14%，表現優於去年第四季的減少8%。LVMH也表示，預計中國在2023年將驅動成長。

美國情況比較複雜，去年曾出現強勁需求並提振品牌的銷售，上季則出現放緩的跡象，特別是在消費力較低的年輕族群中。

美國銷售成長了逾8%，超過分析師預期，但集團財務長Jean-Jacques Guiony說，大多數的成長是由美妝連鎖商店絲芙蘭(Sephora)的生意興隆所帶動。對於其它部門而言，成長則略有放慢，例如時裝、皮件和珠寶等部門。

LVMH在2022年的營收有27%來自於美國，30%來自於亞洲地區(不包括日本)，24%來自於歐洲貢獻。

LVMH今年以來股價已經上漲約23%，表現高於法國股市的上漲14.5%，市值並已達到4200億歐元，為三年前的兩倍，並強化了作為歐股市值最高公司的地位。