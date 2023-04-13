此外，港元持續走貶，香港金管局今天上午再度介入，承接高達90.51億港元賣盤。
恆生科技股指數跌1.7%，成分股跌多漲少。萬國數據暫跌7%，跌幅最大，其次為商湯跌近5%。理想汽車漲1%，表現最佳。
阿里巴巴稍早前一度跌逾5%，延續隔夜在美股的疲弱走勢。英國《金融時報》報導，日本軟銀集團幾乎出清所有剩餘的阿里巴巴持股。
油價觸及今年來新高，中海油、中石油稍早前同步站上52周新高，在藍籌股中表現最佳。
美國3月核心通膨升溫，使聯準會5月再次升息的可能性增強，以及聯準會3月會議紀要警告銀行業的壓力可能使美國經濟在今年晚些時候陷入衰退，隔夜美股收黑，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數更大跌3.90%，受此打擊，周四香港恆生指數盤中跌0.6%，報20185.77點。國企股跌0.8%，報6809.13點。
此外，港元持續走貶，香港金管局今天上午再度介入，承接高達90.51億港元賣盤。
恆生科技股指數跌1.7%，成分股跌多漲少。萬國數據暫跌7%，跌幅最大，其次為商湯跌近5%。理想汽車漲1%，表現最佳。
阿里巴巴稍早前一度跌逾5%，延續隔夜在美股的疲弱走勢。英國《金融時報》報導，日本軟銀集團幾乎出清所有剩餘的阿里巴巴持股。
油價觸及今年來新高，中海油、中石油稍早前同步站上52周新高，在藍籌股中表現最佳。
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