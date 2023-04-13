美國3月核心通膨升溫，使聯準會5月再次升息的可能性增強，以及聯準會3月會議紀要警告銀行業的壓力可能使美國經濟在今年晚些時候陷入衰退，隔夜美股收黑，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數更大跌3.90%，受此打擊，周四香港恆生指數盤中跌0.6%，報20185.77點。國企股跌0.8%，報6809.13點。