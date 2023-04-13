此外，港元持續走貶，香港金管局今天上午再度介入，承接高達90.51億港元賣盤。

恆生科技股指數跌1.7%，成分股跌多漲少。萬國數據暫跌7%，跌幅最大，其次為商湯跌近5%。理想汽車漲1%，表現最佳。

阿里巴巴稍早前一度跌逾5%，延續隔夜在美股的疲弱走勢。英國《金融時報》報導，日本軟銀集團幾乎出清所有剩餘的阿里巴巴持股。

油價觸及今年來新高，中海油、中石油稍早前同步站上52周新高，在藍籌股中表現最佳。

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