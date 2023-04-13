詐騙手法層出不窮，一名網友表示，過去在火車站周邊都會遇到推銷愛心筆的學生，但近幾年都已經沒有看到，好奇問「火車站賣筆的學生都去哪了？」貼文引發網友一面倒說，賣愛心筆早被淘汰，「這類人可能都轉當詐騙或車手」。

原PO今（13）日於PTT八卦板指出，以前在火車站附近或商圈經常遇到自稱是美術班的學生，拿筆、筆袋或零錢包等文具用品，在路上拉攏路過的民眾掏腰包購買，但近幾年都沒有再看到學生出沒在火車站周邊，「火車站賣筆的學生都去哪了？」

疑問上線，網友也紛紛留言，「沒效率的詐騙手法，已經被淘汰了」、「都跑去當詐騙或車手了吧」、「詐騙好賺多了，一次就翻身」、「現在一堆車手，很多都不到20歲」、「現在都打電話、當車手、或去KK園區了」、「都要詐騙了，幹嘛不搞大的，誰還跟你賣筆，還騙說要繳學貸？」

也有人回憶，當時在火車站附近遇到推銷筆的學生，筆不僅賣得貴，還是用硬塞的方式，強迫購買，「他們都會說『幫我拿一下，拿一下，拿啦拿啦』」、「筆100元還超貴，敲盤子」、「話說這就是詐騙的起點吧！以前都不抓」、「愛心筆一支100元」、「想到國中在西門町遇到賣愛心筆的，連大叔樣還自稱大學生」。