王力宏將於6月10日於曼谷國際貿易展覽中心開唱。（寬魚國際提供）

王力宏演唱會大型看板登上曼谷最熱鬧的市區，氣勢十足。（寬魚國際提供）

王力宏演唱會大型看板登上曼谷最熱鬧的市區，氣勢十足。（寬魚國際提供）

王力宏《ONE Leehom Wang 一個王力宏》曼谷演唱會昨（12日）當地時間晚上7點開賣，吸引來自各地的歌迷湧入搶購，同時近數萬人在線，系統無法消化而大當機。僅管如此，7200張門票仍火速完售。「寬魚國際」與泰國共同主辦方「Newbie Media Co. Ltd.」表示，致每一個歌迷表達深深的歉意與謝意。至於王力宏何時在台灣開唱？寬魚則表示：「安排中。」

王力宏6月10日將在曼谷國際貿易展覽中心 (BITEC)開唱，當地主辦方這次更換新系統，本是有備而來，沒想到歌迷排山倒海而至，新系統也無法負荷，造成購票的延誤，主辦方深感抱歉。「寬魚國際」的邱瓈寬（寬姐）說，開售之前，大家已經不斷沙盤推演，沒想到還是有狀況，這情況讓她想起王力宏的新歌〈ONE一個〉歌詞裡的「有太多萬一／總避無可避」。她也想對熱情的歌迷說聲「真不好意思，希望多見諒」。

王力宏首度在曼谷開唱，特別選在泰國「潑水節」、也就是泰國新年前夕開賣，有「新年新氣象」的寓意。邱瓈寬也透露，王力宏最近正在勤練樂器，而曼谷的曲目也會調整，「最特別的是，力宏訂製了一種2007才發明的全新樂器Harpejji，演唱會上會公開首次演奏，這也是華人首次演出這樂器，這樂器新得目前還沒有固定的中文名稱」。

另外，王力宏也特別邀請「泰國吉他之神」Jack Thammarat助陣。邱瓈寬說：「Jack是王力宏的好友，兩人在舞台上一定會有不一樣的火花」。至於被問到，兩首只唱過一次現場即登上熱搜的新歌〈ONE一個〉與〈想見就能相見〉會不會再現舞台，邱瓈寬表示：「我們就一起期待各種驚喜吧！」