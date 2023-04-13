中國大陸在結束三天對台環島軍演後，12日宣布將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，調查可延長至2024年1月12日，也就是明年台灣總統大選的前一日，時機敏感。行政院代理發言人羅秉成13日喊話，兩岸貿易機制行之有年，有問題可以坐下來談，不宜複雜化、工具化乃至政治化，對兩岸交流沒幫助。

羅秉成上午主持行政院會後記者會指出，兩岸貿易有行之有年的相關機制和法律規定，如果有相關貿易上的問題，都可以坐下來談，也有相關機制可以來做，不希望正常貿易往來被過度工具化、複雜化乃至政治化，而農委會、經濟部等相關部會也會做好因應。

媒體追問，昨天民進黨正式提名身兼黨主席的副總統賴清德參選2024總統，同一時間，中國便宣布調查台灣貿易壁壘，時機點頗為敏感。羅秉成強調，兩岸經貿往來應正常有序，經貿互動也是互利互補，尤其台灣扮演世界供應鏈的關鍵一環，中國不宜把貿易議題複雜化、工具化乃至政治化，干擾區域間的貿易互動，對兩岸交流沒有幫助。

羅秉成重申，如果中國有相關問題，可循相關機制磋商和討論，「大家可以坐下來談」，沒有必要做過度操作，乃至被有政治聯想，無助兩岸往來和交流，也引起不必要的困擾。