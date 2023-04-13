靜宜大學二年級林姓女學生上月30日入境泰國後轉往緬甸，與疑從事詐欺集團的台籍男友會面，引起國內各界極度重視。警方透過多方管道與林女及幕後集團人士接觸，林女表達不願返台意願，表示在當地從事行政工作；但答應警方要求會與家人電話聯繫，自己說清楚、講明白。靜宜大學今天強調，希望林同學能夠盡速平安返台，學校將積極輔導協助她完成學業。

警方調查，靜宜大學林姓女大學生，3月底獨自搭乘長榮航空飛往倫敦班機，她利用班機中停曼谷機會下機，持護照轉飛緬甸仰光與新交往男網友會合。因林女進入緬甸後失去聯繫，警方根據家屬報案請求協尋；查出林女新交往的台籍男網友曾涉入詐欺案。

警方懷疑林女男友是參與柬埔寨、緬北境外詐欺集團分子，並引起國內各界震驚和重視。警方並查出林女滯留在緬北果敢自治區內的某園區企業，企業主為中國人經營的公司行號；經過警方多方訪查後，研判林女是為愛走天涯，也排除遭人蛇集團控制，目前林女是自願留緬中。

靜宜大學希望林女能夠盡速平安返台，學校將積極輔導協助她完成學業。(資料照片)

林女行徑在國內引發各界高度重視，並造成收容林女幕後集團的高度關切，警方希望透過一些作為讓林女放棄繼續待在緬北，但林女一再表達她不離開的意願；因林女已是成年人警方只得予以尊重，並要求林女主動和家人連繫，以免親友擔心她的安危。林女表示，她會打電話自己和家人講清楚她的決定。

林女就讀的靜宜大學今天強調，希望林同學能盡速平安返台，學校將積極輔導協助她完成學業；其它缺曠課等問題，校方將依相關規定處理。