隨著年紀增長及電子產品的使用，現代人眼睛乾澀的問題十分普遍，醫師表示，除了藉由人工淚液、熱敷、少用電子產品外，也可透過改變環境濕度來減緩眼睛乾澀的不適，例如在室內放置水盆，以提高室內空氣濕度，可減輕眼睛乾澀。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書粉專上表示，根據研究，眼睛乾澀原因有3項，包括淚液分泌不足、淚液蒸發過快、長時間使用電子產品。其中。人在長時間使用電子產品會降低眨眼次數，使眼睛表面更易乾燥；當眼睛表面的淚膜蒸發過快可能是因眼瞼邊緣炎、脂質分泌不足等導致；至於淚液分泌不足常發生於中老年人，因淚腺功能會隨年紀增長而變差，使得中老年人更易眼睛乾澀。

如何避免或減緩眼睛乾澀？黃軒表示，主要有5種方式，第一為使用人工淚液，可有效增加眼睛表面的濕潤度。第二為熱敷與按摩眼瞼邊緣，以刺激脂質分泌，來緩解乾澀症狀。

第三為提高環境濕度，保持室內濕度適中，若要改善室內溼度，他建議，可用加濕器或放置水盆，以提高室內濕度，減輕眼睛乾澀。

第四為遠離電子產品，黃軒建議，另外也可在使用電子產品時增加眼睛休息時間、調整螢幕高度、保持螢幕表面清潔等方式來改善。第五則為藥物治療，可能的藥物包括抗炎藥、濕潤劑或激素治療。