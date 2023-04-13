新北與台南分別是2024總統大選最有可能人選新北市長侯友宜、副總統賴清德大本營，兩市藍、綠黨團也打得火熱。台南市議會民進黨團今批侯遙控新北市議會國民黨團抹黑台南轉移國民內鬥風暴，新北市國民黨團書記長廖先翔回擊，請最瞭解在地聲音的民進黨台南市議員們，好好關心變成黑金城市的台南，好好質疑涉賄的正副議長，別假裝看不到，整天當賴清德的禁衛軍。

廖先翔說，台南傳出性招待、不法獲利，都是google就可以查詢到的事，而台南涉賄正副議長議會照進，還陪黃偉哲市長出國爽玩五天，身為台南市議員應該替市民做好監督把關。

副書記長江怡臻說，說到內鬥，民進黨的派系鬥爭才嚴重，舉例來說台北市現任立委何志偉和市議員王世堅的區域立委之爭、立委高嘉瑜面臨基進黨吳欣岱挑戰，就是「親賴陣營」與「親英系陣營」的代理人戰爭。

而新北市第三選舉區初選為議員彭佳芸、李余典、前議員李坤城「三腳督」，李坤城也頻頻猛攻另2名對手，再加上就在台南第一選區的郭貞惠和賴惠員，已經鬥到互控賄選，民進黨從上到下的內鬥才是大家都看得到的。