香港信報報導，恒指開盤跌331點或1.6％報19,977，失守兩萬關。

國指開盤跌125點或1.8％報6,741。科指開盤跌91點或2.2％報4,075。

個股方面，四檔重磅科技股「ATMJ」齊跌。阿里巴巴遭軟銀出售大部分股權，股價開盤跌4.6％報91.6港幣。騰訊開盤跌2％報350港幣。美團開盤跌2.3％報128港幣。京東開盤跌5.6％報144.4港幣。

此外，友邦開盤跌1.3％報84.5港幣。融創中國復牌，股價開盤大跌五成八。

港復活節假期無助餐飲業復甦 業者：生意跌兩成
《期貨》台指期開盤下跌17點 金電漲跌不一
觀望氣氛濃 台股小漲近30點 台積電挫低1元至523
#開盤 #港幣 #恒指 #股價 #失守