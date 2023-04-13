香港信報報導，恒指開盤跌331點或1.6％報19,977，失守兩萬關。
國指開盤跌125點或1.8％報6,741。科指開盤跌91點或2.2％報4,075。
個股方面，四檔重磅科技股「ATMJ」齊跌。阿里巴巴遭軟銀出售大部分股權，股價開盤跌4.6％報91.6港幣。騰訊開盤跌2％報350港幣。美團開盤跌2.3％報128港幣。京東開盤跌5.6％報144.4港幣。
此外，友邦開盤跌1.3％報84.5港幣。融創中國復牌，股價開盤大跌五成八。
美股12日晚間開高走低，反映中國概念股的金龍指數大跌3.9％，恒指13日開盤跌逾三百點。
香港信報報導，恒指開盤跌331點或1.6％報19,977，失守兩萬關。
國指開盤跌125點或1.8％報6,741。科指開盤跌91點或2.2％報4,075。
個股方面，四檔重磅科技股「ATMJ」齊跌。阿里巴巴遭軟銀出售大部分股權，股價開盤跌4.6％報91.6港幣。騰訊開盤跌2％報350港幣。美團開盤跌2.3％報128港幣。京東開盤跌5.6％報144.4港幣。
此外，友邦開盤跌1.3％報84.5港幣。融創中國復牌，股價開盤大跌五成八。
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