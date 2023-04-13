據香港《星島日報》報導，多個消息來源證實，中共解放軍國防大學前政委劉亞洲上將涉嫌嚴重違法違紀落馬，中央軍委紀委已經完成對其調查，涉案金額巨大，移交軍隊司法系統。劉亞洲曾是前國家主席李先念的女婿，也是著名作家、戰略家，鑒於其影響頗大，軍隊已經展開清理「劉亞洲餘毒」，要求清理其「有害信息」。

報導稱，現年70歲的劉亞洲是著名軍旅作家，長期在軍隊服役，曾任空軍副政委，經常以戰略家的姿態出現，指點江山，激揚文字，發表《金門戰役檢討》、《我願意做自由思想的殉道者》等文章，引起轟動，還推出九卷的《劉亞洲文集》。他出身革命軍人家庭，其夫人李小林是前國家主席李先念愛女，曾任中國對外友好協會會長。

2017年年初，劉亞洲上將未滿65歲提早退休，之後也沒有在全國人大或政協安排職位，引發外界各種猜測。2021年年底，傳出劉亞洲被調查，《星島》記者曾向其一位親屬查詢，未獲正面回應。

報導引述消息人士透露，今年春節前後，中央軍委紀委完成對其調查，涉案金額巨大，將其「雙開」（開除黨籍、開除公職），並移交司法。消息稱，近年涉及高級將領腐敗問題已不對外公佈。

報導稱，據悉，2014年前山西前首富、前金業集團董事長張新明涉黑、洗錢被抓，牽涉多名權貴，當時就傳出張新明出錢在港出版《劉亞洲國家思考錄》，並捐贈某個基金會達6000萬人民幣，該基金會與劉亞洲家族關係密切。

報導稱，由於劉亞洲影響頗大，軍隊掀起「肅清劉亞洲餘毒」。消息稱，軍方2月底下發通知，要求在3月份清除「劉亞洲有害信息」，各單位以自查的方式，對照《涉劉信息資料統計表》，包括涉及劉亞洲的圖書、報紙、期刊、文章、題字、講稿等，確保清理清查全面徹底。

報導稱，近日，網上又流傳一張「太原第七幹休所」4月10日發出的通知，稱「根據上級通知要求」，「開展全面徹底清查清理涉劉亞洲有害信息活動」，要求軍隊老幹部「充分認清開展此次活動的極端重要性和必要性，作為一項嚴肅政治任務及時開展。」

報導稱，左派「紅色文化網」最近也連續刊登署名「賀蘭峰」的文章，痛批劉亞洲是「兩面人」。文章稱，劉亞洲長期兜售西方「人道」、「人權」、「人性」、「民主」、「自由」等普世價值的私貨，被一些媒體吹捧為「中國最理智的思想家」、「一位具有大師氣質的戰略家」，其所作所為，「是一個典型的野心家和陰謀家」。