王姓男子的太太不幸因子宮內膜癌過世，王男心痛整理愛妻遺物時，解開太太手機，竟發現太太死前竟出軌林男，還曾懷孕、墮胎。王男氣炸，林男不斷和太太發生性關係才導致子宮頸病變、死亡，怒告求償100萬元。高雄地院認為，王男無法證明太太死因和林男發生關係有關，審酌出軌證據屬實，判林男需賠償20萬元，可上訴。

呂女2010年和王男結婚，2人婚後育有2女。2018年間呂女進行子宮頸圓錐切除手術，3年後不幸因子宮內膜癌併發器官衰竭身亡。

王男對太太的過世相當不捨，整理遺物時，特地拿出太太的手機，想要回憶過去的點點滴滴，卻在手機相簿、通訊紀錄中，驚見太太與「小王」林姓男子的露骨對話和不雅照，甚至發現太太還曾為林男懷孕、墮胎。王男不敢置信、大受打擊，對林男提告求償百萬。

王男痛批，呂女因子宮病變多次開刀，醫生叮囑，本來就該避免性行為，但林男仍多次與太太發生性行為，導致她的子宮內膜反覆感染誘發惡性腫瘤而死亡。

林男坦承明知呂女已婚還交往，但強調呂女子宮內膜癌併發器官衰竭死亡與他們2人發生關係無關。

法官認為，林男無法舉證坦承太太染病身亡與林男多次發生性行為有關，但根據呂女手機中的照片、通訊紀錄判斷，林男與呂女婚外情屬實，判他應賠償王男20萬元，可上訴。