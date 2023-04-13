聯準會貨幣政策近一年面臨急速轉彎，高利率已造成一些負面影響，如三月中下旬銀行相關危機事件。路博邁表示，央行正面臨「三難」的局面，也就是如何對抗通膨的同時，又不對經濟活動與就業市場造成不必要的傷害。另外是如何在實現前述兩個目標的同時，兼顧銀行體系的穩定性。此波危機帶來的部分影響可能會在未來幾個月、甚至幾年的時間陸續發酵，投資人應關注央行正面臨的「三難」局面。

然而，無論是如此，高利率都不利於企業盈餘與經濟表現。畢竟，信用供給是企業與經濟的命脈，必須以合適的速度不斷流動。故此，路博邁認為升息循環接近終點就是開始「計劃」回頭布局風險性資產的時機，但目前還不到採取行動的時刻。

而且從債券中可以找到收益率相對不錯的投資工具，因此，目前投資機構相對看好債券投資，野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券投資團隊表示，從債券殖利率和信用利差角度來看，固定收益資產的上漲價值相當明確。雖然幾乎所有風險資產價格都高於年初，但聯準會仍然在升息，風險性資產的反彈在聯準會停止升息之前是不可持續的，不過市場波動也提供了更具吸引力的投資機會。由於2023年投資級債和非投資級債券發行量非常有限，加上投資者對固定收益需求仍旺盛，因此從技術面而言，信用債市具備正面的支持。