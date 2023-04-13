國璽幹細胞成立於民國93年3月26日，董事長為莊明熙並兼任總經理，主要開發包括幹細胞新藥產品、幹細胞儲存及檢測服務，以及保健食品之研究開發，產品目前以內銷為主。

其中，國璽幹細胞執行之慢性腦中風幹細胞治療新藥思益優（GXNPC1）二期臨床試驗3月下旬已收案完畢，後續將由CRO公司完成臨床資料收集與分析臨床試驗結果，並依循再生雙法申請臨時藥證。

再生醫療日漸興盛，法人指出，延宕多年的再生醫療雙法已於3月底完成初審、送出委員會，將力拚這會期完成三讀，可望為再生醫療產業發展注入強心針。