配合新南向政策，教育部 自2017年起起每學期補助技專校院開設東南亞語言課程，統計至2022年已補助開設近700班，修課人數逾3萬人次，培養未來有意願前往東南亞國家交流、見習、經商發展學生的語言能力及國際觀。

在教育部補助政策引導下，近年技專校院開設東南亞語言課程數量逐年增加，2017年開課98班4000餘人修課，至2022年開課已達143班，並有超過6000人修課，開設語種包括印尼語、泰語、印度語、馬來語、緬甸語及越南語，其中以越南語居冠。

其中，基礎性質的課程，透過教導發音及基礎會話，培養學生溝通與表達能力，並辦理演講、聚餐等，增加實際練習的機會。

生活用語應用課程例如旅遊越南語及旅遊泰語，在課堂上訓練口說及聽力，為未來踏足國際做好溝通準備，並從中瞭解該國社會文化與風俗習慣。在就業需求方面，商用越南語成為學生踏入該領域的入門票，除了打好越南語基礎外，也涵蓋商務專業用語練習，增加學生到越南臺商公司或在臺灣就業之競爭力。

此外，學校也鼓勵來自東南亞國家的外國學生作為國內學生語言交換學習的好夥伴。除課堂教學外，也邀請東南亞外國學生擔任語言小老師，及與本國學生結成學伴，除了讓本國生能時常沉浸於「東南亞」語境中，增進語言與文化的學習，也可以協助外國學生更快適應臺灣生活，促進校園國際化發展。