新北市一間物流公司許姓員工在冷凍倉儲作業時，發現輸送帶被貨品卡住故障，入內排除時疑未發現後方升降機已啟動，遭升降機撞擊後卡住陷入昏迷，經送醫急救後宣告不治。家屬事後怒告物流公司有疏失提出求償，向法院提告，法院審理後，盧姓負責人依過失致死罪嫌判刑2個月，得易科罰金。緩刑2年。

警消在去年4月13日晚間9時48分許接獲通報，瑞芳區楓子瀨路一間物流公司有人員卡在機器下方，消防局立即派遣7車15人前往救援。警消抵達後，發現25歲許男頭部躺臥在輸送帶，手部等處被升降機卡住已失去呼吸、心跳，消防員協助脫困後，緊急送往八堵礦工醫院急救。

是警方調閱監視器畫面，發現許男發現倉儲輸送帶疑似故障，便逕自跨越輸送帶，進行維修工作，而後方的升降機逐漸降下，但許男沒能發現，隨即遭重擊倒地昏迷，卡在輸送帶中。

事發倉儲內屬低溫環境，僅攝氏零下20度，但醫院急後，仍在晚間11時許宣告不治。

家屬事後控告業者，指控公司應在自動化機械上加裝護罩、護圍或具有連鎖性能的安全門等設備，也沒在該作業場所的自動倉升降平台加裝安全門才造成意外發生。法官最後認定盧姓業者違反注意義務，才導致意外發生，因此依過失致死罪嫌，將他判刑2個月，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。