國民黨12日下午召開中常會，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安與桃園市長張善政等藍營4大諸侯受邀出席，黨主席朱立倫在會議上再三強調團結。對此，有媒體認為朱是在為侯友宜鋪排出場時機。

據《中評社》13日報導，藍營2024大位應是由侯友宜出馬挑戰，而朱立倫昨日在中常會的做法，就是為了營造出侯最強母雞的態勢，且近期國民黨內由北到南有不少立委積極串聯拱侯，接下來很有可能就是黨中央和侯友宜兩方如何規劃出「最適當的出場時機」。

該報導強調，國民黨此次中常會雖然表面上是為通過「立委」提名人選，但也有替侯友宜造勢的氛圍在，並藉由此方式，和在12日下午正式獲得提名參戰2024大選的賴清德「隔空尬場」。

此外，侯友宜到場也緩和過往與其較為疏遠的黨機器，為2024選戰打下堅實的基礎。該報導還指出，會議過程中還出現有趣的一幕，侯友宜原本好意讓盧秀燕站中間的「C位」，朱立倫卻出手示意不用換位子，且朱、侯兩者之間互動極其熱絡，讓外界似乎接受到，侯就是朱心中最強候選人的訊息。

另侯友宜昨日也表示，朱立倫在過程中讓國民黨整個團隊凝聚力量更強，而自己平常就會隨時不斷做好準備、克服挑戰「隨時可以上場」。至於外界詢問隨時上場是否代表願意接受總統徵召？侯友宜則回應，自己歷經15個職位，每個職位都隨時做好自己的準備，唯有不斷接受挑戰，才能面對所有困難，為國家、為人民奉獻最大的心力。