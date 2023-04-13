北北基好玩卡4月推出「動貓樂玩套票」，一票可暢遊台北市立動物園、園內游客列車及貓空纜車，原價135元的動貓樂玩套票在活動期間為99元。動物園建議民眾先搭乘貓纜再從園南站入園，坐上動物造型的遊客列車遊覽園區，最後到達鳥園站下車輕鬆遊園。

台北市立動物園諶亦聰園長表示，在北北基好玩卡網站購買「動貓樂玩套票」，可直接在動物園大門或園南站入口自助取票機，兌換入園門票及遊客列車乘車券，將門票或乘車券交由工作人員即可入園或搭乘遊客列車。

如何使用「動貓樂玩套票」？動物園建議，民眾從貓纜動物園站搭乘一站至貓纜動物園南站下車，在動物園園南站入口兌票後，入園等候搭乘遊客列車至鳥園車站，從鳥園及溫帶動物區開始逛動物園。

動物園提醒，遊客列車乘車券為單程券，如要再次搭乘需另外購票，離園前可在出口處蓋重複入園章，當日下午4時前可憑章再次入園。動貓樂玩套票原價135元，活動推廣期間特價99元，是省時省力聰明暢遊動物園的最佳選擇。