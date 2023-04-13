美國政府2019年將中國電信設備廠華為列入黑名單，近期更考慮停止核發許可證給華為，等同於全面封殺，但華為仍靠著收取專利費屹立不搖，日媒指出，華為專利攻勢令日本企業感受到威脅。

日經中文網以「華為從橫濱發起專利攻勢」為題撰文指出，華為2022年6月在橫濱設立研究中心，統管亞太地區包括新加坡、韓國、印度和澳大利亞等地的知識產權業務。

即使華為成為美國進出口管制的對象，但卻很難限制美國和日本企業從中國企業獲得專利授權，報導分析指出，知識產權業務不僅帶來授權費收入，未來更可能成為提高零件銷售價格競爭力的武器。

報導提到，華為加快了在日本的授權談判，日本企業被迫支付專利費。值得警惕的是，在5G專利領域方面中國正在崛起，德國專利資料庫公司IPlytics調查顯示，華為在5G專利技術躍居首位，美商高通排在第2名，日本企業中夏普和NTT docomo僅名列第9名和第10名。

華為頻頻被美國針對，財經專家黃世聰先前在《關鍵時刻》節目中表示，華為靠著收取專利費，全球每賣一台手機能收取2.5塊美金，從專利金方面至少可以賺30億~50億美金(折合約900億~1500億台幣)，「美國根本打壓不下去」。