台中市政府經發局持續查處非法工廠，並不定期複查取締高污染的非法工廠，近期稽查某高污染砂石場屬列管的非法工廠，經多次聯合稽查並勒令停工，該公司仍拒不遵行，無任何改善作為，經發局於昨(12)日率隊會同相關單位前往，現場執行斷水、斷電，維護公共安全，後續也會積極輔導遷至合法工業用地設廠，業者也現場允諾將遷至合法場址。

中市府展現執法決心 處高污染非法工廠斷水電。（圖/ 台中市政府經濟發展局提供）

經發局表示，針對民眾屢次陳情的高污染行業，如砂石碎解、電鍍、烤漆、染整、脫脂、酸洗、或陽極處理等非法工廠，經發局持續進行查處。此次遭裁處的某高污染砂石場位於大甲溪畔，鄰近出海口，經查屬列管的非法工廠，從事砂石碎解屬高污染行業，自首次查獲後，非但未遵行停工命令，廠地面積更從138坪逐步擴大使用至695坪、機器設備動力總數亦由1,074馬力增加至1,225馬力，經執行斷水電後，業者也現場允諾將遷至合法場址。

經發局說明，市府將持續輔導高污染非法工廠搬遷至合法工業用地(都市計畫區內為甲種工業區及乙種工業區，非都市計畫區內則為丁種建築用地)，例如該工廠經查獲屬高污染非法工廠，除依規辦理裁處外，並積極輔導遷廠至合法工業用地設廠，目前該廠已購置都市計畫區內的甲種工業用地搬遷設廠。經發局強調，高污染非法工廠如經勒令停工後仍拒不停工或搬遷至合法工業用地，將依規辦理。

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