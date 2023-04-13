新竹市政府日前宣布自112學年度起，每年增加5000萬元營養午餐預算，民進黨新竹市議會黨團13日開記者會，指出市府既然已要編列預算補助，升級營養午餐，每學年家長還要多付1000元，質疑此政策究竟是減輕還是加重家長負擔？也呼籲市府應全額補助。

市府日前宣布下學期起，每學年將增加5000萬元預算，調整後家長分攤部分則由5元增至10元。參加學童，學期需繳交1360元，平均每日13.6元，費用包括每日分攤10元餐費及1學期360元用於學生打菜用品、食材檢驗與廚房水電及維護等基本費用。

民進黨團指出，為了讓孩子吃得更好、更健康，黨團對營養午餐加菜政策表達支持，也樂觀其成，但質疑決策過程，並提出其他建議與看法。

市議員楊玲宜指出，有家長反應，雖然市府每年要為學生加菜5000萬元，但對家長來說，除了原本就要付的860元之外，每學期要再多付500元。她也質疑，這樣的補助到底是減輕還是加重家長的負擔？既然已要編列預算補助，升級營養午餐，為何又要加收500元？

楊玲宜也指出，國小營養午餐每餐增加10元、國中每餐增加12元，增加的額度如何計算？若是因應物價上漲，請市府公開計算公式，以及由誰參與決策，她也重申黨團立場，對於家長每學年額外增加1千元，應由市府全額補助。

市議員陳建名表示，據他了解這次營養午餐調漲，各校家長會未收到市府溝通徵詢，調整幅度的計算方式由來也未清楚公布，批評根本是倉促行事，建議採問卷方式，提供家長近年物價波動的詳細資訊等，也讓家長有權利表達意見，過程也應該更公開透明。

陳建名也指出，市府應說明，此次調整所增加的市庫以及家長負擔，到底是實際用來支應家長最關心的學童食材費用，還是團膳業者運營或者其他費用。市議員施乃如也建議，直接調漲15元，向北市營養午餐國小、國中約55至60元的水準看齊，家長維持自付5元，其餘由市府買單。