疫情解封，國際郵輪旅遊也逐漸復甦，今天上午國際高端郵輪「伊莉莎白女王」號首航花蓮，1800多位歐美旅客參訪縣內知名景點，為花蓮帶來更多消費人潮與商機。花蓮港公司說，今年到花蓮港郵輪預計至少有9艘、估算帶來1.8萬名遊客。

國際郵輪「伊莉莎白女王」號首航花蓮港。（王志偉攝）

花蓮為國內第3大郵輪靠泊港口，4月份已有「威斯特丹」號帶來上千名歐美及日本旅客遊花，今天上午7時，「伊莉莎白女王MS Queen Elizabeth」號首航花蓮，郵輪噸數達9萬噸，從菲律賓呂宋島來台首港即停靠花蓮，是該艘高端郵輪史上首次停靠花蓮港。

船上1887多位歐美籍觀光客，一下船就看見花蓮縣政府觀光處請觀光大使志工到場迎接，感受花蓮熱情，並於花蓮港遊客接待處以英文等語言為郵輪旅客提供旅遊諮詢服務，協助介紹縣內觀光景點。

「伊麗莎白女王」靠泊花蓮港23~24號碼頭間。（王志偉攝）

旅行社提供旅客三條岸上觀光行程，除了花蓮市區、太魯閣等付費套裝遊程外，其他自由行遊客則可搭乘接駁巴士至花蓮市區自行參觀，預計大約從早上8點至下午3點半間於花蓮港區與市區中山路、重慶路交叉口來回接駁，屆時將為東大門夜市、金三角商圈及文創園區等周邊店家帶來商機，店家也提前準備迎接遊客至店內採購消費。

疫情解封後郵輪旅遊也預期逐漸復甦，近月已相繼有「諾蒂卡」、「七海水手號」、「威斯特丹」等國際郵輪來到花蓮港，今年截至目前預報共9個航次、估計將為花蓮帶來超過1.8萬遊客。

縣府觀光處長張志翔則指出，除了國際高端郵輪之外，縣府也正積極推動日本、韓國、越南等國際包機直航花蓮，為國境解封後帶來更多國際旅客訪花並在花蓮留宿，為縣內的食宿行及伴手禮業者帶來更多產值與商機。