前總統馬英九最近去中國大陸祭祖，頗受中共官方禮遇。台灣民意基金會今公布最新民調，20-24歲天然獨，四成四肯定。

民調顯示，「整體來講，您對他此行表現是否肯定?」結果發現，14.4%非常肯定，24.8%還算肯 定，21.2%不太肯定，22.5%一點也不肯定，13%沒意見，4.1%不知道。換句話 說，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，三成九基本上肯定馬英九前總統 去中國大陸祭祖的表現，四成四不肯定。不肯定者比肯定者多 4.5 個百分點。 這項發現傳達了一個微妙的訊息，那就是，國人對前總統馬英九此次大陸祭祖之行的表現看法分歧，一樣看花兩樣情，不以為然的人較多，稱讚的人也不少。

從年齡層看，除了 45-54 歲選民，其他年齡層都呈現不肯定的人多於肯定的人，但差距都在十個百分點內。具體地講，20-24 歲，四成四肯定，五成二不肯定;25-34 歲，四成一肯定，四成四不肯定;35-44 歲，三成七肯定， 四成四不肯定;45-54 歲，四成五肯定，三成八不肯定;55-64 歲，四成肯定， 四成六不肯定;65 歲及以上，三成四肯定，四成四不肯定。20-34 歲，這個天然獨年輕世代，竟然有四成以上肯定，是否是因為馬英九扛著「中華民國」去中華人民共和國踢館？值得探究。

第二，從教育背景看，教育程度高低似乎和肯不肯定馬英九中國行有某種 關連，教育程度越高，越傾向肯定;反之，則越傾向不肯定。具體地講，小學 及以下教育程度者，二成七肯定，三成九不肯定;初中/國中教育程度者，二成 六肯定，六成四不肯定;高中/高職教育程度者，三成八肯定，四成六不肯定; 專科教育程度者，四成二肯定，三成五不肯定;大學及以上教育程度者，四成 七肯定，四成不肯定。

第三，從省籍族群看，不同族群對馬英九中國祭祖的表現，有相當顯著的不同。具體地講，河洛人中，三成四肯定，四成九不肯定;客家人中，五成一肯定，三成四不肯定;外省人中，五成九肯定，二成七不肯定。

第四，也是最後，從政黨支持傾向看，不同政黨支持者對馬英九中國祭祖 的表現，有非常鮮明的不同。具體地講，民進黨支持者中，6.7%肯定，八成一 不肯定;國民黨支持者中，七成九肯定，一成二不肯定;民眾黨支持者中，五 成一肯定，三成六不肯定;中性選民中，三成二肯定，三成三不肯定。