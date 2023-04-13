姚淳耀詮釋的大魔王令人毛骨悚然。（ Netflix提供）

范少勳劇中車禍傷口經過特別設計。（Netflix提供）

華語懸疑影集《模仿犯》上線後，引起廣大討論，更登上Netflix全球非英語影集排行榜榮登第 2 名寶座；林心如與姚淳耀在劇中電視台的競爭關係讓兩人發展出許多精彩對手戲及醞釀出最終的激烈動作戲，林心如分享自己對姚淳耀的第一印象是很安靜、害羞，但通常這類型的演員演出時也都很有爆發力，她笑說：「就是會殺你一個措手不及！」

12日釋出的「大魔王」幕後特輯中可見姚淳耀抓著林心如頭髮前後拉扯、拖著頭前後甩盪等激烈動作，姚淳耀坦言當下其實很怕弄傷林心如，每一場結束都會問：「心如姐還好嗎？」但林心如整場都非常敬業地照樣哭、落淚，給姚淳耀許多表演情緒讓她順利完成那場戲的表演。

姚淳耀分享：「我記得在拍要殺掉雅慈姐（林心如 飾）那場戲時，心如姐給了我很多安全感，讓我整個人很放心地沈浸在角色狀態中，我就是看著她，很享受這個過程的拍完。」林心如也笑說：「淳耀就是會讓我很放心地讓他殺，我其實覺得被打一點都不難，頂多就是雙手攤平喊『來吧！你來打吧』。」林心如拍攝角色結局戲的過程中都沒有看回放、也沒有照鏡子，所以播出前也相當好奇自己劇中的死狀會如何呈現。

幕後特輯深度剖析劇中大魔王陳和平背後犯案動機與「惡」如何在劇中展現；飾演陳和平的姚淳耀剖析：「陳和平就是一個『模仿犯』，他對於任何事情、對於悲傷憤怒，人類的一個基本情緒他其實都覺得很漠然、無感，所以他不斷地去看周遭的人有什麼樣的情感，他不斷的在模仿社會上人們該有的樣子。」

製作人曾瀚賢表示：「其實每個人都在他自己的社會裡面扮演一個角色，都在尋求大家的認同，可是也許這個社會大的變遷，所以有些人把這樣的認同，變成對惡的追求，我們以為我們只要得到這個社會大眾的認同，就可以跨越善與惡的分界，作惡多端都不會得到懲罰，希望透過這次的改編更碰觸到宮部老師透過小說想要表達的東西。」

因《模仿犯》中有大量的受虐者畫面需要呈現，現場非常仰賴大量特化與後期特效的結合，《模仿犯》特化指導林俞霈與陳虹汝就分享，此次劇中在設計傷口上會想讓每個角色都有不一樣的特點，像是劇中關鍵的斷掌、沈嘉文（范少勳 飾）的車禍傷口、受虐女子的傷法等，都有刻意營造不一樣的傷法，尤其劇中田村義（黃河 飾）自殘場次其實是非常成功的，逼真程度連在現場的柯佳嬿驚嘆連連：「他死得好好哦！有一種坐搖滾區的感覺。」

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