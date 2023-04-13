MLB推薦賽事 : 4/14 (五) 09:40，密爾瓦基釀酒人@聖地牙哥教士

季外持續在自由市場大灑幣的聖地牙哥教士，上週末面對勇士以3勝1敗贏下系列賽，目前與響尾蛇並列國聯西區榜首。本週末教士將在主場迎戰密爾瓦基釀酒人，釀酒人開季連續贏下3個系列賽，戰績在國聯中區獨走。系列賽首戰雙方先發投手預計是釀酒人的勞爾(Eric Lauer)對上教士的N.馬汀尼茲(Nick Martinez)，兩人本季表現猶如人體發球機，筆者預期此戰應會是場砲火四射的打擊戰。

近幾季投優於打的釀酒人今年一反常態，團隊場均得分5.33分在國聯僅次於道奇，新加盟的三壘手安德森(Brian Anderson)與新秀米契爾(Garrett Mitchell)都已敲出3發全壘打，而季外從勇士交易來康崔拉斯(William Contreras)後，以往薄弱的捕手火力也獲得提升。此外，釀酒人本季團隊得點圈打擊率高達0.300，源源不絕的攻勢讓釀酒人開季戰績長紅。

教士季外先是以11年2.8億美元重金網羅明星游擊手柏加茲(Xander Bogaerts)，緊接著又端出11年3.5億美金的長約綁住當家三壘手馬查多(Manny Machado)，搭配上季從國民交易來的新生代重砲索托(Juan Soto)，恐怖中心打線儼然成形。但教士先發打線表現落差極大，本季球隊得分絕大多數係仰賴長程砲火，打線串聯度並不理想，團隊得點圈打擊率僅有0.208國聯倒數第二。

釀酒人先發投手勞爾本季出賽2場自責分率7.71，主投9.1局就被擊出3支全壘打，被打者擊成飛球比例高達50%，是目前勞爾表現掙扎的主因。而教士先發投手N.馬汀尼茲本季表現同樣不佳，上季大多從牛棚出發的N.馬汀尼茲本季重回先發，雖然三振能力突出，但控球不穩加上直球球速下滑，本季出賽2場的WHIP值高達1.46，壓制力並不理想。

本季大聯盟實施投球計時器及限制牽制次數後，部分投手投球節奏明顯受到影響，本季聯盟平均得分較上季高了0.35分，兩隊今年得分效率都大幅提升，加上投手N.馬汀尼茲與勞爾狀況欠佳，此戰建議往大分走，推薦投注「總分大小玩法-大分」。另一方面，釀酒人本季後援投手表現出色，牛棚自責分率0.77聯盟第一，而教士在勝利組投手賈西亞(Luis García)及克里斯麥特(Nabil Crismatt)相繼崩盤後，牛棚自責分率高達4.42，釀酒人在攻守兩端都有些微優勢，看好此戰能踢館成功，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。

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