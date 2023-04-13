東台公布自結，3月合併營收6.19億元，年減6.45％；第一季合併營收回升至17.36億元，年增4.34％。

東台指出，隨著汽機車產業景氣回升，東台在手訂單累計約50億元。產品應用的營收占比，汽機車產業約占營收46％，航太業約8％。若以市場面分析，台灣及大陸兩岸營收占比40％，歐美地區營收占比39％，亞洲其他地區約21％。

東台表示，東台聯手東台集團旗下東昱精機與榮田精機等公司，參加正在北京舉行兩年一度中國國際機床展，東台在展會強調東台為智造解決方案提供者為訴求，提出「智慧化、自動化、複合化、零碳化、服務化、新產業及新製程」五化二新概念，推出包括智慧製造解決方案（智慧化）、自動化解決方案（自動化）、工程集約解決方案（複合化）、碳管理解決方案（零碳化）、DRTT工業醫生平台（服務化）、新能源產業解決方案（新產業）及金屬積層製造解決方案（新製程），七大解決方案。

東台指稱，東台這次參加北京舉行中國國際機床展，展出臥式加工中心、車銑複合機等機台，鎖定有輕量化、新能源、半導體與加工效益提升需求的客戶。