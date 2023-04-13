去年國聯冠軍費城人本季飽受傷兵困擾，好巧不巧多集中在一壘位置，在內野人手短缺情況下，根據《The Athletic》記者蓋爾布（Matt Gelb）報導，費城人計畫讓明星強打哈波（Bryce Harper）在接受湯米約翰手術（Tommy John surgery）後，負擔一壘防守任務。

蓋爾布表示，費城人同意在本季後半段的賽程，讓哈波擔任接管一壘手防守工作，但在這之前，哈波依然會在DH（指定打擊）待上一段時間，並不會影響回歸時間表，考慮到一壘位置對於傳球的部分要求較少，哈波以一壘手身分出現守備陣型的機率將早於外野。

哈波目前已經開始練習一壘守備練習，他在職業生涯中僅有2次出現在一壘位置上，不過都是擔任內野5人特殊防守布陣的一壘手，而哈波對於內野防守並不陌生，學生時期具有蹲捕及三壘手的經驗，哈波也全力支持嘗試新守位：「無論守哪個位置，只要是我所能貢獻的都行，這決定將會替我們帶來繼續拚搏的機會。」

調整守位是費城人不得已的決定，主戰一壘手荷斯金斯（Rhys Hoskins）因十字韌帶整季報銷，接下一壘防區的二年級生霍爾（Darick Hall）同樣拇指韌帶撕裂，需要在傷兵名單躺2個月，目前在一壘位置上由火箭人克萊門斯（Roger Clemens）之子寇迪克萊門斯（Kody Clemens）及三壘手波姆（Alec Bohm）擔任。